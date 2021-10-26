Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на гостевой матч против «Лацио»

Пресс-служба «Фиорентина» сообщила о том, кто из игроков команды имеет возможность сыграть в выездном матче с «Лацио» в рамках десятого тура чемпионата Италии.

По информации источника, в заявку «фиалок» на предстоящую встречу попал российский форвард Александр Кокорин. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в трех матчах, не отличившись голевыми действиями.

Напомним, что игра между «Лацио» и «Фиорентиной» состоится завтра, 27 октября, в 21:45 мск. В данный момент флорентийский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице серии А, набрав 15 очков. Римляне идут на восьмой строчке с 14 очками.