Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на гостевой матч против «Лацио»

Пресс-служба «Фиорентина» сообщила о том, кто из игроков команды имеет возможность сыграть в выездном матче с «Лацио» в рамках десятого тура чемпионата Италии.
По информации источника, в заявку «фиалок» на предстоящую встречу попал российский форвард Александр Кокорин. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в трех матчах, не отличившись голевыми действиями.
Напомним, что игра между «Лацио» и «Фиорентиной» состоится завтра, 27 октября, в 21:45 мск. В данный момент флорентийский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице серии А, набрав 15 очков. Римляне идут на восьмой строчке с 14 очками.
CONVOCATI 📄— ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 26, 2021
I viola per #LazioFiorentina ⚜️
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