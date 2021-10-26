Дуглас Сантос не поможет «Зениту» в матчах с «Динамо» и «Ювентусом»

Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос пропустит ближайшие матчи петербургской команды.

Как сообщает Bobsoccer, бразильский футболист не сможет сыграть в домашней встрече 13-го тура РПЛ с «Динамо» (29 октября) из-за повреждения, полученного в игре против «Спартака» (7:1). Отмечается, что игрок вернется в общий строй после паузы на матчи сборных.

Таким образом, защитник также не сможет помочь сине-бело-голубым в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2 ноября).

Добавим, что в нынешнем сезоне Сантос принял участие в 16 встречах, отдав два ассиста.

На данный момент подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, набрав 26 очков в 12 матчах. В ЛЧ петербуржцы идут третьими после трех сыгранных туров группы H, имея в своем активе три очка.