Голы Бохинена и Бистровича принесли ЦСКА победу над липецким «Металлургом» в матче Кубка России

ЦСКА обыграл липецкий «Металлург» (2:0) в выездном матче группового этапа Кубка России.

Отметим, что первый гол в сегодняшней встрече был забит в концовке первого тайма – его автором стал полузащитник армейцев Эмиль Бохинен (41-я минута). Во второй половине игры хавбек Кристиян Бистрович удвоил преимущество красно-синих, забив на 85-й минуте.

Таким образом, ЦСКА набрал шесть очков и занял первое место в своей группе. Подопечные Алексея Березуцкого вышли в плей-офф турнира. «Металлург» расположился на второй строчке с тремя очками. «Зенит-Ижевск» стал третьим (0 очков).

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Групповой этап