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26 октября 18:52
автор: Владислав Корегин

Голы Бохинена и Бистровича принесли ЦСКА победу над липецким «Металлургом» в матче Кубка России

Московский клуб вышел в плей-офф турнира.

ЦСКА обыграл липецкий «Металлург» (2:0) в выездном матче группового этапа Кубка России.

Отметим, что первый гол в сегодняшней встрече был забит в концовке первого тайма – его автором стал полузащитник армейцев Эмиль Бохинен (41-я минута). Во второй половине игры хавбек Кристиян Бистрович удвоил преимущество красно-синих, забив на 85-й минуте.

Таким образом, ЦСКА набрал шесть очков и занял первое место в своей группе. Подопечные Алексея Березуцкого вышли в плей-офф турнира. «Металлург» расположился на второй строчке с тремя очками. «Зенит-Ижевск» стал третьим (0 очков).

Кубок России

Групповой этап

3-й тур

«Металлург» (Липецк) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: Бохинен, 41. Бистрович, 85.

«Металлург»: Матюша, Киселев, Редькович, Сазонов, Войдель, Поярков (Завезен, 62), Иваньков, Овчинников (Иванников, 81), М.Яковлев (Шаповалов, 62), Арустамян, Кутьин (Ахвледиани, 81).

ЦСКА: Тороп (Боков, 73), Каптилович, Васин, Фукс (Набабкин, 46), Щенников, Бистрович, Дзагоев (Зайнутдинов, 68), Кучаев, Бохинен, В.Яковлев (Ахметов, 46), Чалов.

Предупреждения: Войдель (46), М.Яковлев (50), Завезен (86), Редькович (90+1).

источник: «Советский спорт»
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