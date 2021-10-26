Президент «Оренбурга» рассказал, как проходит реконструкция стадиона

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, как проходит реконструкция клубного стадиона.

Напомним, что именно из-за несоответствия арены команду не пустили в российскую премьер-лигу, несмотря на то, что «Оренбург» отобрался в высший дивизион по спортивному принципу.

«Одной из позиций лицензирования клубов для выступления в РПЛ является наличие Wi-Fi, решен вопрос, заключен договор с подрядчиком, либо в марте, либо к началу нового сезона будет Wi-Fi в чаше стадиона. Также есть и другие разные вопросы, которые мы успешно продвигаем. Кроме того, изыскали денежные средства и планируем к началу сезона-2022/23 заменить искусственный газон на новый, последней модификации. Надеемся, что при оптимистичном варианте основные работы по стадиону к апрелю мы будем заканчивать», - приводит слова Еремякина ТАСС.

После 19 туров «Оренбург» набрал 41 очко и лидирует в ФНЛ, у третьей команды чемпионата «Нефтехимика» - 36 очков.

Добавим, что сегодня «Оренбург» проиграл в рамках группового этапа Кубка России московскому «Динамо» (0:3) и покинул турнир.