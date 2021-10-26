«Крылья Советов» заинтересованы в подписании нового контракта с Зиньковским

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил о том, что самарский клуб надеется продлить контракт с полузащитником Антоном Зиньковским.

Напомним, что текущее соглашение между командой РПЛ и 25-летним россиянином рассчитано до конца декабря этого года.

– Действительно, мы очень заинтересованы в том, чтобы Зиньковский продолжил свою карьеру в Самаре. Здесь он ярко заявил о себе на уровне РПЛ и попал в расширенный список сборной России. Сейчас мы находимся в стадии переговоров о новых условиях действующего с Антоном соглашения, – цитирует Корниленко «Чемпионат».

Добавим, что Зиньковский является воспитанником академии «Чертаново». К составу «Крыльев Советов» он присоединился в 2019 году. В общей сложности хавбек отыграл за самарцев 98 матчей, забил 14 голов и отдал 23 ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.