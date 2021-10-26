«Спартак» обратился в Роспотребнадзор по поводу посещаемости домашних матчей клуба в ноябре

Представители «Спартака» обратились в органы Роспотребнадзора по поводу посещаемости домашних игр команды в ноябре.

По информации «Спорт-Экспресса», красно-белые надеются, что стадион «Открытие Банк Арена» в ближайшем месяце может быть заполнен на 30 процентов от общей вместимости.

Ранее стало известно, что с 28 октября по 7 ноября в Москве был объявлен запрет на проведение массовых спортивных мероприятий со зрителями без согласования с Роспотребнадзором.

Напомним, что в ноябре «Спартак» сыграет на своем поле против «Локомотива» и «Наполи». Встречи состоятся 7 и 24 ноября соответственно.