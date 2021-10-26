Алексей Березуцкий: Победа над «Металлургом» точно не досталась ЦСКА малой кровью

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил победу своей команды над липецким «Металлургом» (2:0) в гостевом матче группового этапа Кубка России.

Напомним, что в составе армейцев авторами забитых мячей стали полузащитники Эмиль Бохинен и Кристиян Бистрович. Благодаря этой победе красно-синие вышли в плей-офф турнира.

– Победа точно не досталась нам малой кровью. Я не помню, чтобы матчи на Кубок против команд ФНЛ были легкими. Результатом я доволен, а как-то оценивать игру на таком газоне очень сложно. Какие задачи у команды в этом турнире? У нас всегда одни задачи. Болельщики также скандируют, что ЦСКА всегда должен быть первым, что мы должны быть чемпионами. Это отличные кричалки, которые заставляют нас двигаться вперед, – цитирует Березуцкого клубная пресс-служба московского клуба.

Добавим, что в первом своем матче в рамках Кубка России ЦСКА обыграл на выезде «Зенит-Ижевск» со счетом 4:0.

Следующая встреча красно-синих запланирована на 30 октября – их соперником станет «Рубин» в матче 13-го тура чемпионата России.