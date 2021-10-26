Азар может стать игроком «Ньюкасла»

Фланговый нападающий «Реала» Эден Азар входит в сферу интересов «Ньюкасла».
Как сообщает El Chiringuito, английский клуб рассматривает кандидатуру 30-летнего бельгийца в качестве усиления своей атакующей линии в ближайшее трансферное окно.
Ранее появилась информация, что футболиста хочет подписать «Челси», в составе которого форвард выступал с 2012 по 2019 годы.
Добавим, что в нынешнем сезоне Азар принял участие в восьми матчах «Реала» во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.