Азар может стать игроком «Ньюкасла»

Фланговый нападающий «Реала» Эден Азар входит в сферу интересов «Ньюкасла».

Как сообщает El Chiringuito, английский клуб рассматривает кандидатуру 30-летнего бельгийца в качестве усиления своей атакующей линии в ближайшее трансферное окно.

Ранее появилась информация, что футболиста хочет подписать «Челси», в составе которого форвард выступал с 2012 по 2019 годы.

Добавим, что в нынешнем сезоне Азар принял участие в восьми матчах «Реала» во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.