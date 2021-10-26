Бохинен – о первом голе за ЦСКА: Это потрясающее чувство! Надеюсь, что мой тяжелый период позади

Центральный полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен подвел итоги матча группового этапа Кубка России, в котором его команда добилась выездной победы над липецким «Металлургом» (2:0).

Отметим, что 22-летний норвежец стал автором одного из забитых мячей своей команды в сегодняшней встрече. Хавбек отличился на 41-й минуте. Этот гол стал для футболиста дебютным в составе армейцев.

– Мы понимали, что будет сложно, но сумели взять контроль, владеть мячом. Неплохо сыграли в защите и одержали заслуженную победу. Забить свой первый гол за команду – это потрясающее чувство! У меня был тяжелый период, надеюсь, он позади. Поддержка болельщиков сегодня была потрясающей. Особенно, когда я забил. Посмотрел на трибуну, и это были непередаваемые эмоции! – цитирует Бохинена Sport24.

Напомним, норвежский игрок пополнил состав ЦСКА в феврале этого года, подписав с командой контракт на 4,5 года. Сумма его трансфера из «Стабека» составила полтора миллиона евро. В общей сложности он отыграл за красно-синих 11 матчей, забил один гол и отдал один ассист.

30 октября подопечные Алексея Березуцкого встретятся на выезде против «Рубина» в игре 13-го тура чемпионата России.