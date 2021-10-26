«Локомотив» лидирует среди российских клубов по числу воспитанников в европейских чемпионатах

Московский «Локомотив» больше всех остальных российских команд поставляет футболистов в европейские лиги, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на Международный центр спортивных исследований.

По данным источника, в футбольных чемпионатах Европы выступает 40 воспитанников «железнодорожников», что позволяет красно-зеленым находится на 25-й строчке в общем рейтинге.

Добавим, что на втором месте среди российских команд в данном списке находится «Зенит», который принял участие во взрослении 31 футболиста.