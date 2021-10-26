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26 октября 21:30
автор: Владислав Корегин

Гол Кришито помог «Дженоа» набрать очки в гостевом матче со «Специей»

Экс-игрок «Зенита» отличился забитым мячом во второй тайме.

«Специя» поделила очки с «Дженоа» (1:1) в домашнем матче десятого тура чемпионата Италии.

Отметим, что первый гол был забит на 66-й минуте встречи – голкипер гостей Сальваторе Сиригу отличился автоголом. Защитник генуэзцев Доменико Кришито, ранее выступавший за «Зенит», уравнял шансы команд на 86-й минуте, удачно реализовав 11-метровый удар.

Таким образом, подопечные Тьяго Мотты набрали восемь очков и расположись на 17-м месте в турнирной таблице серии А. «Дженоа» идет 18-м с семью очками.

31 октября «Специя» сыграет в гостях против «Фиорентины», а генуэзский клуб днем позже дома встретится с «Венецией».

В параллельной встрече «Венеция» в меньшинстве уступила «Салернитане» (1:2).

Серия А

10-й тур

«Специя» – «Дженоа» – 1:1 (0:0)

Гол: Сиригу, 66 (в свои ворота) – Кришито, 86 (c пенальти).

«Венеция» – «Салернитана» – 1:2 (1:0)

Голы: Араму, 14 – Бонаццоли, 61. Скьявоне, 90+5.

Удаление: Ампаду, 67.

источник: «Советский спорт»
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