Гол Кришито помог «Дженоа» набрать очки в гостевом матче со «Специей»

«Специя» поделила очки с «Дженоа» (1:1) в домашнем матче десятого тура чемпионата Италии.

Отметим, что первый гол был забит на 66-й минуте встречи – голкипер гостей Сальваторе Сиригу отличился автоголом. Защитник генуэзцев Доменико Кришито, ранее выступавший за «Зенит», уравнял шансы команд на 86-й минуте, удачно реализовав 11-метровый удар.

Таким образом, подопечные Тьяго Мотты набрали восемь очков и расположись на 17-м месте в турнирной таблице серии А. «Дженоа» идет 18-м с семью очками.

31 октября «Специя» сыграет в гостях против «Фиорентины», а генуэзский клуб днем позже дома встретится с «Венецией».

В параллельной встрече «Венеция» в меньшинстве уступила «Салернитане» (1:2).