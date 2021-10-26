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26 октября 23:09
автор: Владислав Корегин

Мбаппе хочет продолжить свою карьеру в «Реале»

По окончании сезона-2021/22 французский игрок может стать свободным агентом.

Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе окончательно определился со своим следующим клубом в карьере.

Как сообщает Madrid Xtra, ссылаясь на слова итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 22-летний футболист хочет стать игроком «Реала». Отмечается, что мадридский клуб уже подготовил контракт для нападающего.

По информации источника, Мбаппе сможет подписать соглашение со «сливочными» не ранее февраля. Сам переход состоится по окончании сезона-2021/22 – игрок присоединится к команде на правах свободного агента.

Напомним, Мбаппе перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Монако». С тех пор он отыграл за команду 185 матчей, забил 138 голов и отдал 69 ассистов. Его контракт истекает летом 2022-го.

источник: «Советский спорт»
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