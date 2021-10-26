Губерниев назвал бессмысленным возможный товарищеский матч между «Спартаком» и киевским «Динамо»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не верит в затею провести товарищеский матч между московским «Спартаком» и киевским «Динамо».

«Мне смотреть матч между нынешними киевским «Динамо» и «Спартаком» совсем неинтересно. Но если это будет на турнире, не на условном Кубке Содружеств, а в Лиге чемпионов, то буду только счастлив. Вот на ветеранов клубов посмотрел бы. А просто так проводить матч между двумя нынешними клубами — это просто так гонять мяч, бессмысленно», - приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что после государственного переворота на Украине в 2014 году и возврата Крыма в состав Российской Федерации украинские спортсмены отказываются выступать в России.