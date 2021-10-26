«Милан» на своем поле минимально обыграл «Торино» благодаря голу Жиру

Футболисты «Милана» дома победили «Торино» (1:0) в матче десятого тура чемпионата Италии.

Отметим, что в составе «россонери» гол забил французский нападающий Оливье Жиру, отличившийся на 14-й минуте после передачи полузащитника Раде Крунича. Этот забитый мяч стал для 35-летнего форварда четвертым в нынешнем сезоне серии А.

Таким образом, «Милан» набрал 28 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. Команда Стефано Пиоли выиграла свой шестой матч кряду в чемпионате. Что касается «Торино», то туринский клуб опустился на 13-ю строчку (11 очков).

31 октября красно-черные встретятся на выезде с «Ромой», а «Торино» днем ранее на своем поле примет «Сампдорию».

Серия А