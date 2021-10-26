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«Милан» на своем поле минимально обыграл «Торино» благодаря голу Жиру
26 октября 23:42
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Милан»

«Милан» на своем поле минимально обыграл «Торино» благодаря голу Жиру

Подопечные Стефано Пиоли одержали свою шестую победу кряду в серии А.

Футболисты «Милана» дома победили «Торино» (1:0) в матче десятого тура чемпионата Италии.

Отметим, что в составе «россонери» гол забил французский нападающий Оливье Жиру, отличившийся на 14-й минуте после передачи полузащитника Раде Крунича. Этот забитый мяч стал для 35-летнего форварда четвертым в нынешнем сезоне серии А.

Таким образом, «Милан» набрал 28 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. Команда Стефано Пиоли выиграла свой шестой матч кряду в чемпионате. Что касается «Торино», то туринский клуб опустился на 13-ю строчку (11 очков).

31 октября красно-черные встретятся на выезде с «Ромой», а «Торино» днем ранее на своем поле примет «Сампдорию».

Серия А

10-й тур

«Милан» – «Торино» – 1:0 (1:0)

Гол: Жиру, 14

«Милан»: Тэтэрушану, Калулу (Эрнандес, 46), Романьоли (Кьер, 46), Томори, Калабрия, Кессье, Тонали (Бакайоко, 65), Крунич (Беннасер, 66), Салемакерс, Леау, Жиру (Ибрагимович, 86).

«Торино»: Милинкович-Савич, Джиджи, Бремер, Буонджорно (Родригес, 46), Айна (Дзадза, 80), Синго (Войвода, 74), Побега, Лукич, Линетти (Прат, 54), Брекало, Белотти (Санабрия, 54).

Предупреждения: Буонджорно (5), Романьоли (10), Синго (24), Калулу (34), Побега (57), Бакайоко (90+3).

источник: «Советский спорт»
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