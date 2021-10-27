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27 октября 00:34
автор: Максим Скороходов

Гжегож Крыховяк: Николич не чувствовал поддержки от Рангника

5 октября сербский специалист покинул пост главного тренера «Локомотива».

Бывший игрок московского «Локомотива» Гжегож Крыховик заявил, что сразу увидел, что между руководителем клуба по спорту и развитию Ральфом Рангником и тогда еще главным тренером команды Марко Николичем напряженные отношения.

«Мне кажется, Рангник хотел своего тренера. Думаю, Николич очень быстро это понял. Марко чувствовал, что поддержки нет, что они его хотят убрать. Тренеру тяжело работать в такой ситуации», - приводит слова Крыховяка «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Николича в «Локомотиве» сменил немецкий специалист Маркус Гисдоль, накануне при нем «железнодорожники» одержали первую победу, обыграв в 12-м туре российской премьер-лиги «Сочи» (2:1)

источник: «Спорт-Экспресс»
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