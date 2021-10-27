Депутат Свищев прокомментировал слова Федецкого об украинских футболистах, играющих в России

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал слова бывшего защитника сборной Украины Артема Федецкого.

«Украинские спортсмены находятся у нас в комфорте и безопасности. Поэтому высказывание Артема Федецкого, к сожалению, я не знаю даже насколько он известный и востребованный бывший футболист, его никто даже не вызывает и не факт, что вызывал в его время. Поэтому у него, может, какие-то обиды на ребят, какая-то зависть к Тимощуку, Ракицкому, Ордецу, а может он и действительно так переживает за то, что происходит сейчас на Донбассе», - приводит слова Свищева Eurostavka.

Напомним, что на данный момент в РПЛ выступают несколько украинцев: Ярослав Ракицкий («Зенит»), Иван Ордец («Динамо»), Дмитрий Иванисеня («Крылья Советов»). Помимо этого украинец Анатолий Тимощук входит в тренерский штаб Сергея Семака в «Зените».