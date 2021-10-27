Жиру - о матче «Милан» -»Торино»: Мы надежно сыграли в обороне и получили три очка

Нападающий «Милана» Оливье Жиру дал комментарий после победы своей команды над «Торино» (1:0) в чемпионате Италии.

«Я считаю, что мы провели хорошую игру. «Торино» - сильная команда, они агрессивны в отборе, было много отборов со стороны Бремера, он отличный защитник. Очень счастлив, потому что мы хорошо выступили с самого начала, а «Торино» на самом деле создал не так много моментов. Это означает, что мы надежно сыграли в обороне и получили три очка, это самое главное», - приводит слова Жиру DAZN.

Отметим, что в составе «россонери» гол забил Жиру, отличившийся на 14-й минуте после передачи полузащитника Раде Крунича. Этот забитый мяч стал для 35-летнего форварда четвертым в нынешнем сезоне серии А.

Таким образом, «Милан» набрал 28 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. Команда Стефано Пиоли выиграла свой шестой матч кряду в чемпионате. Что касается «Торино», то туринский клуб опустился на 13-ю строчку (11 очков).

31 октября красно-черные встретятся на выезде с «Ромой», а «Торино» днем ранее на своем поле примет «Сампдорию».