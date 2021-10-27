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27 октября 12:19

В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном переносе матча с «Наполи»

Встреча Лиги Европы запланирована на 24 ноября.

В пресс-службе московского «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном переносе матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с итальянским «Наполи».

«Ни из «Наполи», ни из УЕФА, с представителями которого мы всегда на связи, к нам никто не обращался. Воспринимаем эту информацию как слухи. На данный момент идея переноса матча с «Наполи» в другой город кажется нам абсурдной. Ковид-протоколы УЕФА отработаны, «Спартак» все регламенты соблюдает четко, да и до игры ещё много времени. Матч должен состояться в Москве», - приводит слова главы пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова «Чемпионат».

Отметим, что с 28 октября по 7 ноября в Москве вводится локдаун. На это время запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по гор. Москве.

источник: Чемпионат.com
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