Лукас Эрнандес избежал тюремного заключения за отпуск с собственной женой

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес, приговоренный к шестимесячному тюремному заключению, не отправится в заключение за нарушение запрета приближаться к своей нынешней жене Амелии де ла Оса Лоренте. Об этом сообщает GFFN.

Отмечается, что мадридский суд удовлетворил апелляцию футболиста. Шестимесячный тюремный срок будет для Эрнандеса условным на ближайшие четыре года. Лукас также выплатит штраф в размере 94 тысяч евро.

Напомним, что в 2017 году Лукас избил де ла Оса Лоренте, которая на тот момент была его девушкой. Местный суд рассмотрел соответствующее дело о домашнем насилии и вынес пригово - 31 день общественных работ и запрет на приближение к девушке ближе 500 метров. Позже пара воссоединилась, и в том же году состоялась их свадьба. Тем не менее запрет Лукаса на приближение к Амелии сохранился, а этим летом он провел с ней совместный отпуск.