Конор Макгрегор: Люблю и уважаю Сульшера по максимуму, но его нужно поменять

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказал свое мнение о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннаре Сульшере.

«Оле сидел на скамейке запасных, когда Роналду играл. Он практически его ровесник. Этого недостаточно. Люблю и уважаю Уле по максимуму, но его роль нужно поменять. Мое мнение», - приводит слова Макгрегора Manchester Evening News.

Ранее СМИ сообщали, что вероятным кандидатом на пост главного тренера «красных дьяволов» является Антонио Конте.

После девяти туров в Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место с 14-ю очками в активе. Следующий матч пройдет с лондонским «Тоттенхэмом» 30 октября в 19:30 мск.