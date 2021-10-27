Футболист «ПСЖ» был ограблен мужчиной, переодетым в женщину

Футболист параижского «ПСЖ» был ограблен мужчиной, переодетым в женщину. Об этом сообщает Le Point.

По информации источника, игрок проезжал на своей машине через Булонский лес - парк на западе Парижа. Игрок остановился на красный сигнал светофора, когда в машину без согласия футболиста сел трансвестит. Усевшись в пассажирское сиденье, злоумышленник схватил сотовый телефон футболиста и бумажник, в котором было 200 евро наличными.

Затем грабитель потребовал у игрока, чтобы тот высадил его в определенном месте в обмен на возврат телефона. У жертвы не было иного выбора, кроме как подчиниться. По словам футболиста, трансвестит держал в руке что-то, что могло служить оружием.