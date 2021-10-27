Дюков объявил, что Прядкин покинул пост вице-президента РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал изменения в Бюро Исполкома организации.

«Поскольку Сергей Прядкин покинул пост президента РПЛ, клубы подняли вопрос о включении в состав бюро исполкома Ашота Хачатурянца. Исполком за это проголосовал. Выход из состава бюро исполкома означает прекращение статуса вице-президента РФС - это касается Сергея Прядкина. Вопрос о позиции руководителя комитета профессионального футбола будет рассмотрен, но мы ждем позиции лиг», - приводит слова Дюкова телеграм-канал «Футбольный Биги».

Напомним, что Прядкин 5 октября ушел с поста президента РПЛ, временно исполняющим обязанности был назначен председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Он же является единственным кандидатом на выборах нового главы РПЛ, которые пройдут 22 ноября.