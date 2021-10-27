«Урал» не заинтересован в Жиркове

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что клуб не будет предпринимать попыток подписать бронзового призера Евро-2008 Юрия Жиркова.

«Жирков — это, безусловно, хороший футболист. Уверен, он может помочь многим командам РПЛ. «Урал» старается развивать молодых футболистов, у нас поменялась стратегия развития клуба. «Урал» не заинтересован в подписании Жиркова», - приводит слова Иванова «РБ-Спорт».

Напомним, что летом 2021 года 38-летний футболист стал свободным агентом после того, как истек срок его контракта с «Зенитом». В составе петербургского клуба он выступал с января 2016-го – на его счету 127 проведенных матчей, в которых забил пять голов и отдал 16 ассистов. Вместе с сине-бело-голубыми защитник три раза выиграл чемпионат России.