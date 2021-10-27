Дюков поддержал решение РПЛ продлить контракт с «Матч ТВ»

Президент РФС Александр Дюков высказался о решении РПЛ продлить на четыре года сотрудничество с каналами семейства «Матч».

«Мое мнение - это правильное решение. Видел мнение и другое - в соцсетях: было правильно пойти по пути проведения тендера. Но исходя из своего богатого бизнес-опыта: устойчивое мнение, что тендер гарантирует самую высокую цену абсолютно неверное. Знаю большое количество примеров, когда тендер приводил к тому, что компания-производитель продукта теряла.

Лига руководствовалась тем, что Матч давний партнер, предложил хорошие условия. И не было уверенности, что в случае тендера Матч бы повторил свои условия», - приводит слова Дюкова телеграм-канал «Футбольный Биги».

Напомним, что из-за недостаточного первого предложения со стороны федерального канала Лига объявила тендер на продажу прав, в котором изъявляли желание участвовать онлайн-сервисы «Яндекс», Start и Okko.

По словам генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, по новому соглашению с «Матч ТВ» РПЛ получит более 100 миллионов долларов за один сезон.