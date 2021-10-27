Тихонов получил двухлетнюю дисквалификацию за то, что увел футболистов «Астаны» с поля

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов получил двухлетнюю дисквалификацию, сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола (КФФ).

Российский специалист получил наказание за то, что в концовке первого тайма игры с «Кайратом» (0:1) увел без разрешение футболистов своей команды в подтрибунное помещение.

Теперь Тихонов, начиная с 25 октября, не сможет на протяжении 24 месяцев участвовать в соревнованиях под эгидой КФФ и Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

Добавим, что проиграв «Кайрату» «Астана» за тур до окончания КПЛ уступилa лидерство «Тоболу».

30 октября «Астана» примет на своем поле «Туран», а «Тобол» сыграет на выезде с «Акжайыком».