«Крылья Советов» уступили «Енисею» и вылетели из Кубка России

Самарские «Крылья Советов» проиграли в гостевом матче группового этапа Кубка России красноярскому «Енисею» со счетом 0:1.

Победный гол на 84-й минуте забил полузащитник Никита Раздорских. За 4 минуты до этого самарская команда осталась в меньшинстве после того, как нападающий Дмитрий Цыпченко получил вторую желтую карточку.

Таким образом, «Енисей» набрал 6 очков в группе и вышел в плей-офф Кубка России. «Крылья Советов» (3 очка), а также «Знамя» (0) завершают свое выступление на турнире.

Добавим, что в 1/8 финала Кубка накануне вышли московское «Динамо» и ЦСКА, присоединившись к «Зениту», «Спартаку», «Локомотиву», «Рубину» и «Сочи», которые были освобождены от участия в групповом этапе как участники еврокубков.

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