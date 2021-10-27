Алаев заявил, что ФНЛ подала запрос в юридические комитеты ФИФА и УЕФА по поводу реформы чемпионатов

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев рассказал, как проходит реформа второго и третьего по рангу чемпионатов России по футболу.

«Состоялось заседание клубов ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Подготовлены запросы в юридические комитеты РФС, ФИФА и УЕФА, а также комитеты по маркетингу. Нужно оценить данный формат с точки зрения нюансов. Это не просто смена формата, но она трансформирует систему проведения соревнования на нижних уровнях. Ведется работа, в ближайшее время состоится второе заседание», - приводит слова Алаева RT.

Напомним, что по проекту «Сатурн-20» команды ФНЛ-1 разделят на две подгруппы «золотую» и «серебряную», первая будет бороться за выход в РПЛ, вторая за проход в первую десятку ФНЛ, при этом планируется, что место, занимаемое командой перед зимней паузой, может дать путевку в стыковые матчи за право оказаться в РПЛ (для «золотой» группы) или вынудит весной бороться за выживание независимо от итогового места в турнирной таблице (для «серебряной»).

Что касается ФНЛ-2, там главным изменением будет возврат к системе «весна-осень».