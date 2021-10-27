Тренер «Астаны» Тихонов сомневается в законности своей дисквалификации

Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов отреагировал на свою дисквалификацию в чемпионате Казахстана.

«Не было ни разбирательств, меня никуда не вызывали, меня никто не выслушивал. Мне вот интересно, дисквалификация на два года — это вообще законно? А я еще раз повторю: решение уйти с поля принимала команда, я лишь согласился с ребятами» — цитирует специалиста RT со ссылкой на телеграм-канал журналиста Владимира Жаркова.

Напомним, что Тихонов был наказан за то, что во время первого тайма встречи с «Кайратом» увел свою команду в подтрибунное помещение. Специалист и футболисты выразили несогласие с работой судей.

Добавим, что через несколько минут »Астана» вернулась на поле. Встреча завершилась победой «Кайрата» со счетом 0:1.