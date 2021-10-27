«Алания» обыграла «Уфу» и вышла в 1/8 финала Кубка России

«Алания» побелила дома «Уфу» в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка России.

Авторами голов в составе владикавказской команды стали Давид Кобесов (56-я минута, с пенальти) и Батраз Хадарцев (70).

Таким образом, «Алания» набрала шесть очков в группе 6 и вышла в 1/8 финала. У башкирского клуба два очка и второе место. На третьей строчке расположился «Легион-Динамо» из Махачкалы с одним очком.

Добавим, что «Алания» занимает пятое место в турнирной таблице ФНЛ. Владикавказский клуб набрал 33 очка в 19 встречах.

Кубок России