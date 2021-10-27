«Ювентус» и «Наполи» подозреваются в мошенничестве при оформлении трансферов

«Ювентус», «Наполи» и другие клубы серии А подозреваются в мошенничестве при оформлении трансферов, сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на Football Italia.

Всего же под расследование попали 62 сделки, известно, что в них входит переход нигерийского нападающего Виктора Осимзена из «Лилля» в «Наполи» (официальная сумма трансфера 71,25 млн евро), также под подозрением несколько переходов с участием туринского «Ювентуса».

Добавим, что после девяти сыгранных матчей «Наполи», набрав 25 очков, занимает второе место в серии А, а «Ювентус» идет седьмым с 15 очками.