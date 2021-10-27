«Ротор» пробился в плей-офф Кубка России, обыграв в серии пенальти «Ахмат»

Волгоградский «Ротор» в домашнем матче третьего тура группового этапа Кубка России обыграл в серии пенальти «Ахмат» - 1:1 (4:2).

На 37-й минуте хозяева вышли вперед, благодаря голу Федора Первушина. «Ахмат» ответил точным ударом Даниила Уткина (80).

Таким образом, обе команды набрали одинаковое количество очков (по четыре) и имели аналогичную разницу мячей (3:0). Судьбу путевки в плей-офф турнира решила серия пенальти, в которой точнее был «Ротор».

Отметим, что третье место в группе 7 занял московский «Кайрат», не набравший очков в двух матчах.

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