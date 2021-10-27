«Нижний Новгород» обыграл «Факел» и вышел в 1/8 финала Кубка России

«Нижний Новгород» победил в матче третьего тура группового этапа Кубка России «Факел» со счетом 1:0.

В составе представителя РПЛ на 40-й минуте отличился полузащитник Илья Берковский. За три минуты до этого команда из Воронежа осталась в меньшинстве: за фол последней надежды был удален голкипер Данила Ермаков.

Таким образом, «Нижний Новгород» набрал 6 очков в группе и вышел в плей-офф Кубка России. «Факел» (3 очка), а также брянское «Динамо» (0) завершают свое выступление на турнире.

Добавим, что в 1/8 финала Кубка ранее вышли московское «Динамо» , ЦСКА, «Енисей», «Алания» и «Ротор», присоединившись к «Зениту», «Спартаку», «Локомотиву», «Рубину» и «Сочи», которые были освобождены от выступления на групповом этапе как участники еврокубков.

Кубок России