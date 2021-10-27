«Спартак» ответил Калиниченко на предложение организовать встречу с командой

Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на предложение экс-футболиста красно-белых Максима Калиниченко организовать встречу с командой.

Ранее в своем телеграм-канале двукратный чемпион России предложил встретиться блогерам с главным тренером Руем Виторией, капитаном Георгием Джикией и вице-капитаном клуба с целью обсудить текущую ситуацию в столичной команде.

«У Максима Калиниченко как эксперта основного вещателя есть возможность задать все интересующие его вопросы в эфире, где он регулярно появляется. А то, о чем мы говорим — встреча с болельщиками, которые такой возможности не имеют, в отличие от популярных экспертов, журналистов и блогеров. Болельщики, кстати, обратились к нам напрямую, а не через Telegram-канал», — цитирует «Спорт-Экспресс» главу пресс-службы Дмитрия Зеленова.

Напомним, что 24 октября «Спартак» проиграл «Зениту» (1:7) в матче 12-го тура чемпионата России. Это самое крупное поражение красно-белых в истории клуба.