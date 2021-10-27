«Арсенал» переиграл «Велес» в серии пенальти и вышел в плей-офф Кубка России

Тульский «Арсенал» в гостевом матче третьего тура группового этапа Кубка России победил московский «Велес» со счетом 1:1 (пен. 4:3)

В составе команды из РПЛ в игровое отличился замбийский полузащитник Эванс Кангва (32), а у представителей ФНЛ забил хавбек Артур Галоян (75).

Добавим, что в компенсированное ко второму тайму время был удален за две желтые карточки защитник московской команды Николай Тарасов.

В серии пенальти, точнее были туляки, а точку поставил вингер Сергей Ткачев.

Таким образом, «Арсенал» набрал 5 очков и вышел в плей-офф Кубка России, «Велес» (4 очка) и брянское «Динамо» (0) покидают турнир.