Гол Калмыкова принес «Торпедо» победу над «Ростовом» на групповом этапе Кубка России

«Торпедо» в домашнем матче второго тура группового этапа Кубка России победило «Ростов» со счетом 1:0.

Автором первого гола стал Амур Калмыков. Форвард «Торпедо» отличился на 60-й минуте. Второй мяч забил Тимур Абдрашитов (90+1).

Отметим, что игрок «Ростова» Кирилл Щетинин не реализовал пенальти в начале второго тайма (48). С 61-й минуты гости играли вдесятером. С поля был удален Максим Турищев. Автозаводцы также не реализовали пенальти, которое на 72-й минуте исполнял Андрей Кравчук.

Таким образом, «Торпедо» набрало три очка и заняло второе место в группе, а «Ростов» (0) занял третью строчку. В 1/8 финала ранее пробилась «Чайка» (шесть очков) из Ростовской области.

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