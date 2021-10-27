«Ювентус» проиграл дома «Сассуоло», пропустив в компенсированное время

«Ювентус» проиграл «Сассуоло» (1:2) в домашнем матче десятого тура серии А
Автором единственного гола хозяев стал Вестон Маккени. Полузащитник туринского клуба отличился на 76-й минуте.
«Сассуоло» открыл счет на 44-й минуте благодаря точному удару Давида Фраттези. Победу гостям принес гол Максима Лопеса на 95-й минуте.
Таким образом, «Сассуоло» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Ювентус» располагается на седьмой строчке. У туринской команды 15 очков.
В следующем матче 30 октября «Ювентус» сыграет в гостях с «Вероной». «Сассуоло» примет дома «Эмполи» днем позже.