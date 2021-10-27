«Локомотив» обыграл «Брагу» и стал трехкратным победителем клубного чемпионата мира

Московский «Локомотив» со счетом 6:4 одержал победу над португальской «Брагой» в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу.
В составе железнодорожников отличились . У португальского клуба гол забили
Напомним, что в прошлом розыгрыше турнира «Брага» стала победителем, обыграв в финале московский «Спартак».
Добавим, что в этом году красно-белые заняли лишь седьмое место. «Спартак» победил испанский «Леванте» - 6:3.
Отметим, что из-за коронавирусных ограничений турнир в Москве прошел в формате плей-офф.