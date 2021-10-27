«Химки» обыграли в серии пенальти «Балтику», но борьбу в Кубке России продолжит клуб из Калининграда

В Калининграде завершился матч третьего тура группового этапа Кубка России между «Балтикой» и «Химками».
Встреча завершилась победой подмосковной команды в серии пенальти (0:0, 5:4 — по пенальти).
Таким образом, «Балтика» вышла в 1/8 финала Кубка России. Калининградский клуб набрал четыре очка и занял первое место в группе. «Химки» расположились на второй строчке, имея в активе три очка.
Напомним, что действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив».
источник: «Советский спорт»