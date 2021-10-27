По итогам матчей группового раунда стали известны все участники 1/8 финала Кубка России.

В плей-офф турнира вышли московские ЦСКА и «Динамо», «Чайка» из Ростовской области, краснодарская «Кубань», «Нижний Новгород», владикавказская «Алания», «Ротор» из Волгограда, калининградская «Балтика», «Енисей» из Красноярска, «КАМАЗ» из Набережных Челнов, а также тульский «Арсенал»,

«Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи» были освобождены от участия в групповом этапе как участники еврокубков.

В четверг, 28 октября, РФС объявит дату жеребьевки 1/8 финала Кубка России.