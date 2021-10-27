Хлусевич продолжит карьеру в «Спартаке»

Московский «Спартак» договорился с «Арсеналом» о трансфере полузащитника туляков Даниила Хлусевич.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», красно-белые заключат контракт с 20-летним футболистом в случае успешного прохождения медосмотра. Официально «Спартак» должен объявить о переходе Хлусевича в ближайшие дни.

Добавим, что хавбек выступает за «Арсенал» с 2018 года. В августе Хлусевич был признан лучшим игроком встречи 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1)

В текущем сезоне Даниил провел 12 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Напомним, что «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. «Арсенал» располагается на 13-й строчке. У туляков 12 очков.