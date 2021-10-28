«ПСЖ» заинтересован в подписании форварда «Лидса» Рафиньи

Фланговый нападающий «Лидса» Рафинья может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Teamtalk, 24-летнего бразильца хочет приобрести «Пари Сен-Жермен», намеренный усилить свою атакующую линию в январе 2022 года. Пока неизвестно, готов ли английский клуб отпустить своего футболиста в середине текущего сезона.

Напомним, Рафинья перешел в «Лидс» в октябре прошлого года из «Ренна». В общей сложности он провел за команду 39 матчей, забил девять голов и отдал девять ассистов. Его контракт истекает летом 2024-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

В составе сборной Бразилии вингер отыграл три встречи (2 гола).