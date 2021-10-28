«Манчестер Юнайтед» готов к уходу Погба из клуба летом 2022 года

Руководство «Манчестер Юнайтед» смирилась с возможной потерей центрального полузащитника команды Поля Погба по окончании сезона-2021/22.

Согласно информации ESPN, «красные дьяволы» пока не смогли договориться с 28-летним французом по поводу продления действующего соглашения, рассчитанного до 30 июня 2022 года. Отмечается, что команда готова к тому, чтобы отпустить футболиста следующим летом на правах свободного агента.

Ранее появилась информация, что в услугах хавбека заинтересован «Реал», предложивший игроку контракт с зарплатой 14 миллионов евро в год.

Напомним, Погба выступает за «МЮ» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах, отдав семь ассистов.