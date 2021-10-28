Сергей Силкин: «Динамо» и ЦСКА являются претендентами на победу в Кубке России

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что бело-голубые, а также ЦСКА являются фаворитами в борьбе за победу в Кубке России.

Напомним, что оба клуба заняли первые места в своих группах и вышли в плей-офф соревнований. 26 октября «Динамо» в гостях обыграло «Оренбург» (3:0), а армейцы в тот же день на выезде одолели липецкий «Металлург» (2:0).

– «Динамо» и ЦСКА уверенно прошли дальше и теперь становятся претендентами на трофей. Радует, что динамовцы качественно провели встречу с лидером первого дивизиона очень крепким «Оренбургом». Были опасения насчет этой игры, но команда Шварца их развеяла. А остальные три победителя из числа клубов РПЛ изначально слишком превосходили в классе соперников и могли проиграть только из-за недонастроя, – цитируют Силкина «Известия».

Добавим, что в прошлом сезоне обладателем Кубка России стал «Локомотив», обыгравший в финале «Крылья Советов» (3:1). При этом ЦСКА дошел до полуфинальной стадии, уступив железнодорожникам со счетом 0:3, а «Динамо» выбыл в 1/4 финала после поражения от самарской команды (0:2).