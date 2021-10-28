«Милан» хочет заменить Кессье полузащитником «Марселя» Камара

«Милан» готовится к уходу из команды опорного полузащитника Франка Кессье по окончании текущего сезона в статусе свободного агента.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, руководство «россонери» рассматривает кандидатуру хавбека «Марселя» Бубакара Камара в качестве замены ивуарийскому футболисту. Сделка может состояться летом 2022 года.

Напомним, Камара является воспитанником академии «Марселя». За взрослую команду он провел 133 матча, забил четыре гола и отдал пять ассистов. Его контракт истекает в конце июня следующего года. Таким образом, 21-летний француз может присоединиться к клубу серии А на бесплатной основе.

Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 28 миллионов евро.