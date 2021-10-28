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28 октября 08:23
автор: Александр Бойченко

Фалькао - о победе над «Барселоной»: Мы с удовольствием смотрели за радостью наших болельщиков

«Райо Вальекано» обыграла «Барселону» со счетом 1:0, гол забил Фалькао.

Нападающей «Райо Вальекано» поделился впечатлениями после победы над «Барселоной» в матче 11-го тура Примеры. Форвард хозяев забил единственный мяч в игре, после которой уволили главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана.

«Мы счастливы и с удовольствием наблюдали за ликованием болельщиков. Это то, чего мы пытаемся достичь.

Я никогда не обыграл «Барселону». Эта победа много значит. Будем надеяться, что «Райо» достигнет невиданных ранее высот. Эта команда добивается успеха благодаря усердию. У «Барселоны» прекрасные игроки. Но сейчас для нее настали тяжелые времена», - цитирует слова Фалькао Marca.

Таким образом, мадридский клуб вышел на пятое место в таблице, набрав 19 очков. «Барселона» располагается на девятой строчке с 15-ю баллами.

В следующем туре 30 октября «Барселона» сыграет дома с «Алавесом». «Райо Вальекано» 1 ноября примет «Сельту».

источник: Marca
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