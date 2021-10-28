Защитник Энрике может сменить «Монако» на «Барселону»

Левый защитник «Монако» Кайо Энрике может вернуться в чемпионат Испании, где он выступал за «Атлетико».

По информации AS, в услугах 24-летнего бразильца заинтересована «Барселона». Отмечается, что каталонский клуб может выложить за футболиста около 30 миллионов евро.

Напомним, Энрике перешел в «Монако» в августе прошлого года. С тех пор он принял участие в 53 матчах, отдав 12 ассистов. Его контракт рассчитан до 2025-го.

Добавим, что бразильский футболист принадлежал «Атлетико» в период с 2016 по 2020 год. За «матрасников» он отыграл лишь одну встречу. При этом мадридцы отдавали защитника в аренду «Гремио», «Флуминенсе» и «Паране».