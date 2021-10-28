Все южноамериканские сборные отказались играть чемпионат мира раз в два года

Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) опубликовала на своем официальном сайте заявление, в котором объявляет результаты встречи, где обсуждалась идея проведения чемпионата мира по футболу каждые 2 года.

«Нет никаких причин, преимуществ или оправданий для изменений, продвигаемых ФИФА. В связи с этим десять стран-членов КОНМЕБОЛ подтвердили, что они не будут участвовать в чемпионате мира по футболу, который проводится каждые два года.

Рассматриваемый проект отворачивается от почти 100-летней традиции мирового футбола, игнорируя при этом историю одного из самых важных спортивных событий на планете. КОНМЕБОЛ поддерживает текущий чемпионат мира по футболу FIFA своей системой хронометража и отбора, поскольку он зарекомендовал себя как успешная модель, основанная на спортивном мастерстве и вознаграждении за усилия, талант и приверженность», - говорится в заявлении.

В КОНМЕБОЛ входят сборные Аргентины, Бразилии, Боливии, Венесуэлы, Колумбии, Парагвая, Перу, Уругвая, Чили и Эквадора.

Напомним, ранее члены ФИФА разослали федерациям проект календаря нового формата чемпионата мира, при котором он будет проводиться раз в два года с сокращением матчей квалификации. По плану, они должны были проводиться в два этапа: либо в один месяц, либо до семи матчей.