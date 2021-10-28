Томас Мюллер - о поражении в Кубке от «Боруссии»: За исключением Нойера, все сыграли ужасно

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер извинился перед болельщиками за разгромное поражение от «Боруссии Менхенгладбах» (0:5) в 1/16 финала Кубка Германии.

«Нам так и не удалось завести двигатель. Остается только извиниться перед болельщиками за матч с «Боруссией». Все, кроме Нойера, сыграли ужасно. Со мной такого никогда не случалось. Очень тяжело. Нам нужно оставить это поражение позади, потому что нам предстоит сыграть в чемпионате», - цитирует официальный сайт «Баварии» Мюллера.

Мюнхенцы проиграли матч с разницей в пять и более голов впервые за 43 года. В декабре 1978 года «Бавария» уступила «Фортуне Дюссельдорф» со счетом 1:7 в чемпионате Германии.