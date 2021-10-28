Червиченко прокомментировал неудачные выступления клубов из РПЛ в Кубке России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил выступления команд из высшего дивизиона в групповой стадии Кубка России. Начиная с раунда плей-офф, в борьбу вступают клубы, которые представляли Россию в текущем еврокубковом сезоне.

— Довольно типичная ситуация, когда на ранних стадиях Кубка России периферийные команды делают все, чтобы дать бой фаворитам из РПЛ. Этим и хорош данный турнир. В маленькие города приезжают большие клубы, пусть и не всегда основными составами. И хочется порадовать местную публику, а заодно и показать себя на фоне элиты отечественного футбола. Кому-то удается достойно проиграть, кому-то достойно выиграть, и это здорово», - передает слова Червиченко «Известия».

Напомним, семь команд РПЛ завершили выступления. Вместо них в 1/8 финала Кубка России прошли шесть клубов из ФНЛ-1 и один из ФНЛ-2.