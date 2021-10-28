Дмитрий Аленичев – о «Спартаке»: На данный момент я не вижу выхода из сложившейся ситуации

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил текущую ситуацию в московском клубе.

Отметим, что 24 октября красно-белые потерпели самое крупное поражение в истории своих выступлений в национальных первенствах, проиграв на выезде «Зениту» со счетом 1:7 в матче 12-го тура РПЛ.

– Понимаю, как сейчас сложно болельщику «Спартака» оценивать сложившуюся ситуацию. Я на данный момент выхода не вижу. Если футболисты сами не понимают ответственности перед таким великим клубом как «Спартак» в год его столетия, то, может быть, им стоит начать заниматься другим делом. Хорошо, призвали меры предпринимать. А что это даст? Думаю, сейчас это будет неразумно делать. А после осенней части совет директоров клуба, думаю, вправе сделать определенные решения, – приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Добавим, что в данный момент подопечные Руя Витории занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.

30 октября столичная команда сыграет дома против «Ростова».